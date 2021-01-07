«لما تطلب منير أون لاين».. شبيه «الكينج» يثير الجدل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، لشخص يُشبه الفنان محمد منير، إلى حدًّ كبير، كما أنه يمتلك موهبة الغناء على نفس طريقته الشهيرة.

وظهر شخص في الفيديو، وهو يُغني داخل حفل خاصٍ في أحد المطاعم العربية، وهو يشدو بأغنية «في عشق البنات» بنفس طريقته وحركة يديه الشهيرة، إذ وصف البعض حد الشبه الكبير، بتعليقٍ ساخر، قائلًا: «لما تطلب محمد منير أون لاين».

وكان محمد منير، قد حرص على توجيه الشكر إلى جمهوره، قبل أيام، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، والتي دخل على أثرها أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان محمد منير، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه يقضي فترة النقاهة حاليًا في منزله، لاسيما وأنه لا يُشارك في إحياء حفلات رأس السنة الجديدة، مؤكدًا أنّ حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا.

محمد منير، قد انتهى من تسجيل ألبوم «باب الجمال» والذي يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وطرح محمد منير قبل أيام، أولى أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم «باب الجمال»، وهي من كلمات أحمد حسن راءول وألحان سامر أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية: «باب الجمال.. أول ما جت.. قفّلنا ترابيسو.. والقلب مال.. واتفننت.. جدا في ترقيصه قلبي اتهبل.. دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو وادي اللي موش عاملين له حساب.. العشق سكّرنا واحنا اللي قولنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا».