غلق 52 منشأة طبية خاصة في الدقهلية لمخالفات جسيمة خلال يناير 2021

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، نشاطها في التفتيش على المنشآت الطبية لفرق إدارة العلاج الحر بالمديرية، خلال شهر يناير 2021، التي طالت 1500 منشأة طبية خاصة، في حملات تفتيشية مفاجئة صدر خلالها قرارات غلق 52 منشأة طبية مخالفة، علاوة على توجيه إنذارات لعدد 250 منشأة طبية أخرى.

وبحسب بيان مديرية الصحة، فإنه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التي قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها بالإدارات الصحية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على حوالي 1500 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة، ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.

وذكرت أنه تم استصدار 52 قرار غلق المنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، وتم منح تراخيص لعدد 61 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر يناير لعام 2021.

وأوضحت أنه تم ترخيص 50 عيادة خاصة، و4 عيادة تخصصية، و7 مراكز طبية خاصة، كما تم عمل عدد 250 انذار المنشآت الطبية المخالفة و ذلك لتفادى تلك المخالفات.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، إن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، ووجه الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن حملات التفتيش الصيدلى بالدقهلية ضبطت كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية غير مصرح بتداولها في الأسواق في حملة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية والعلاج الحر بمركزين غير مرخصين مدينتى المنصورة وطلخا، وضبط خلالها حوالي 2360 صنف مستلزمات طبية ما بين أصناف منتهية الصلاحية وأصناف مسجلة بمكان غير مرخص.