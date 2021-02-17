10 بيانات يلتزم البائع بوضعها على السلعة شرطا لبيعها.. تعرف عليها

تضمن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد،

ونص القانون: إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتضمنت مواد عقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

- اسم السلعة.

- بلد المنشأ.

- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

- تاريخ الإنتاج.

- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

-العمر الافتراضى.

- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.