ضبط سائق جرار قام بحركة خادشة للحياء أمام المواطنين بالشرقية

قال مصدر أمني إنه تم تحديد وضبط أحد سائقي الجرارات كسح مياه الصرف الصحي بالشرقية، بتهمة فعل حركة خادشة للحياء للمواطنين، حسبما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقيام .

وأضاف المصدر الأمني، أن السائق، حاصل على دبلوم ويعمل سائقا على جرار كسح مياه الصرف الصحى «ملكه وبدون لوحات معدنية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وأضاف المصدر الأمني أن السائق، أقر بارتكابه الواقعة عقب اعتراض الأهالي على قيامه بتفريغ حمولة الصرف الصحى بترعة القرية سكنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.