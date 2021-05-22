فض حفل زفاف وتحرير 90 محضرا بسبب «الكمامة» ببني سويف

أعلن اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم، فض حفل زفاف، خلال حملة من الوحدة قادها نائبا رئيس الوحدة، بالتعاون مع شرطة المرافق، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وتمكنت الحملة التي قادها كلا من نادي مرداش وعيد زكي نائبا رئيس المدينة من تحرير 90 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وضبط 3 شيشة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تفعيله «مطلع يناير الماضي»، والغلق الكامل لدور المناسبات، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.