مالك برج استهدفته إسرائيل: استشهد 14 من أفراد أسرتي بعد سقوط 22 صاروخا

أجرى الإعلامي عمرو خليل، عدة حوارات مع أهالي قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث رصد الإعلامي، خلال حلقة استثنائية قدمها من داخل قطاع غزة، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات والمباني المدنية في القطاع، وذلك خلال برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC».

وقال علاء أبوعوف، مالك أحد أبراج غزة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، إنه سقط 14 شهيدا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي، حيث استشهدت ابنتاه إحداهما في طب أسنان تدعى «شيماء»، والأصغر «روان» التي كانت تدرس «it»، إضافة لأخته وأولادها الأربعة، وعمه وابنه وزوجته، التي هي تقربه، وأطفالهما الاثنين.

وأضاف «أبو عوف»، خلال حواره مع البرنامج، أن القصف كان حوالي الساعة الواحدة إلا خمسة بعد منتصف الليل، «مكنش فيه نوم، صوت الضربات والقصف مش بيخلي حدا ينام»، موضحا أنه خلال القصف كانوا في المنزل بينما هو في عمله بأحد المحال، لافتا أنه في العادة في هذا التوقيت كان يشرب مع أفراد عائلته الشاي، ولكن في يوم القصف تأخر عن العودة للمنزل.

ولفت أنه سمع بوجود ضربات غير طبيعية، حوالي 22 صاروخا سقطوا على المنطقة، ومعظم المباني الموجودة آيلة للسقوط، وصادر لها قرارات إزالة، والضربات كانت شديدة، وعندما رأى المنطقة بعد القصف لم تظهر أي معالم، «غبار شديد ومش شايف فيه بيت أو لا».