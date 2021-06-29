القبض على أجنبي بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية وهمية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية، في عمليات احتيالية ممنهجة بإرساله طلبات صداقة عشوائية للمواطنين بقصد التعارف عليهم وإيهامهم بأنه مقيم خارج البلاد، ويملك ثروة مالية طائلة ويرغب في إرسالها للبلاد من خلال إحدى شركات الشحن الدولية لنقل الأموال بقصد استثمارها، نظير حصولهم على عمولة مالية وإدخال تلك الأموال للبلاد بأسمائهم.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أنه يطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية في العديد من الحسابات البنكية كرسوم «تخليص جمركي – شحن - رسوم إدارية»، لاستلام الثروة المالية المزعومة، ثم يقوم بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها وغلق الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

وعثر بحوزته على «هاتف محمول» وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.