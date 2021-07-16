ريمون صفوت: تكريمي من الرئيس يوم تاريخي ووسام شرف

قال المهندس ريمون صفوت شفيق، بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام محافظة المنيا، إن تكريم الرئيس السيسي له، دفعة قوية ووسام شرف وفخر واعتزاز، ويوم تاريخي في حياته.

وأضاف، أنه تم تعيينه في ديوان عام محافظة المنيا في عام 2008 ضمن المعينين بمركز المعلومات، وأنه يقيم بالمنيا، ويعمل بإدارة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة، وكان يتابع المشروعات المنفذة بمبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» ميدانيا ويرفع الإحداثيات، لربطها على موقع إلكتروني خاص بالمبادرة لمتابعة المشروعات ونسب التنفيذ على أرض الواقع.

وقال «ريمون»: «لم أكن أعلم بالتكريم ولكنني فوجئت منذ يومين بدعوتي لحضور المؤتمر، وكان إحساسي وأنا أقف أمام الرئيس أثناء التكريم لا تصفه أو تعبر عنه كل الكلمات، خاصة وأنه تم تكريمي لمشاركتي في مشروع القرن الذي غير صورة وشكل الحياة بالريف المصري وأحدث نقله كبيرة وغير مسبوقة به».

وأوضح «ريمون» أنه كان يتابع مع محافظ المنيا ونائبه، وضع خطط العمل، ونسب تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أن دوره كان يقوم علي النزول الميداني لمتابعة نسب التنفيذ بالقرى والمراكز المستهدفة، وعددها 192 في 5 مراكز هي مغاغة، العدوة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس، كما كان يقوم بتصيميم موقع «ويب سايت» لحياة كريمة، لوضع صور المشروعات ونسب التنفيذ والتواصل مع المواطنين والتعامل مع الاستفسارات.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة «حياة كريمة».

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات، ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمي، وهما ريمون صفوت شفيق، موظف بديوان محافظة المنيا، وعبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورا بارزا في إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.