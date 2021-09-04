حكاية ساعات من الغرق في مياه الصرف.. ماذا حدث في القاهرة الجديدة؟

بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تحولت شوارع القاهرة الجديدة إلى بركة كبيرة، وغرق أغلبها بالمياه، في مشهد فاجأ السكان هناك، خاصة أصحاب السيارات التي كانت عائمة في المياه، ما صعب حركة المارة أيضًا، وما زاد من سوء الأمر انقطاع المياه عن بعض المناطق هناك لساعات طويلة، ليعيش سكان القاهرة الجديدة والتجمع ليلة لا تنسى.

مياه الصرف تغرق شوارع القاهرة الجديدة

منذ الساعة السادسة صباح الخميس، حضر الطلاب المتقدمون لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة إلى مقرها هناك في الموعد المحدد للاختبار الثاني من اختبارات القبول المقررة للطلاب الجدد، وتركوا سياراتهم الملاكي مصطفة أمام الأكاديمية تاركين بها المتعلقات الشخصية الممنوعة من الدخول للأكاديمية، قبل أن يفاجأوا في الثالثة عصرًا، عقب انتهاء الاختبار بغرق السيارات وسط مياه الصرف، حسب حديث (أ.ع)، أحد المتضررين، لـ«الوطن»: «المياه غطت كاوتش العربية» فاضطر البعض أن «يشمر» ملابسه ويخلع حذاءه ويحاول الوصول إلى سيارته الغارقة وسط مياه الصرف الصحي.

على مدار ساعات النهار، تزايدت الشكاوى من غرق المنطقة المحيطة بمقر أكاديمية الشرطة بمياه الصرف، وتداول البعض صورًا لغرق السيارات الملاكي المنتظرة على جانبي الطريق، من بينهم الطلاب الجدد المتقدمون للالتحاق بالأكاديمية.

سيارة أحد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة تتعرض للغرق

محاولات الوصول إلى سيارة (أ.ع) وإخراجها بعيدًا عن مياه الصرف تجاوزت مدتها الساعتين، حتى وصل إليه والده واستعان بعدد من الرجال لدفع السيارة خارج المياه، «كلمت والدي ييجي ليا ولجأت لعدد من الرجالة، وبالونش زقينا العربية لمكان ناشف بعيد عن المياه»، وفوجئ بغرق الكراسي الأمامية بالكامل بمياه الصرف «الحمد لله المياه موصلتش لورقي اللي كان في الشنطة»، بحسب وصفه.

سبب انقطاع الماء وتسرب مياه الصرف

ردًا على الشكاوى المتتالية، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن سبب غرق محيط الأكاديمية بمياه الصرف يرجع إلى إصلاحات كبيرة في محطة المياه بالجهاز إلى جانب أعمال إكمال رفع قدرات المحطة لحل مشكلة الصرف المتكررة في تلك المنطقة «عشان نحل المشكلة المزمنة لغرق المنطقة دي كل سنة وقت نزول مياه المطر»، بحسب تعبيره.

وأضاف «غنيم» في حديثه لـ«الوطن»، على الصور المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقوله إن المنطقة الغارقة كانت على مساحة 100 متر فقط من إجمالي مساحة جهاز القاهرة الجديدة، وجرى العمل على حل المشكلة وشفط المياه والانتهاء من ذلك في الرابعة من فجر يوم الجمعة «تم الانتهاء من أعمال الإصلاح للعطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق المدينة، المشكلة اتحلت وتم تشغيل محطات المياه كلها والأرض دلوقتي مفيهاش نقطة مياه».

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ينشر بيانا توضيحيا

الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة نشرت على موقع «فيس بوك»، بيانًا توضيحيًا للسكان عن سبب قطع المياه، موضحةً أن ذلك يرجع إلى وجود عطل كبير بمحطة صرف جنوب الأكاديمية، إلى جانب منشور آخر يوضح متابعة المراحل الأخيرة من عملية تغيير أحد المحابس الرئيسية بقطر 1200مم ضمن أعمال إصلاح العطل المعلن عنه بمحطة صرف جنوب الأكاديمية.

وأعيد تشغيل المحطة وضخ مياه الشرب مرة أخرى، فجر اليوم، وحسبما أعلنت الصفحة الرسمية للجهاز سوف تصل المياه تباعاً للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة عن الأخرى.