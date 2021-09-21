أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ5 سنوات، لدبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية (التجارية - الصناعية- سياحة وفنادق - الخدمة الاجتماعية)، بعد فتح باب التسجيل للطلاب يوم الخميس 23 سبتمبر ويستمر حتى الاثنين 27 من الشهر نفسه، ويقـوم الطـلاب بتسـجيل رغبـاتـهم عـن طريـق مـوقـع التنسيق الإلكترونـي علـى شـبكة الإنترنت.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري على موقع التنسيق الالكتروني، حيث سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال هذه المدة مع التأكيد على تطبيق كل الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال لمرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ5 سنوات.. 60 % فأكثر

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ5 سنوات، وهي كالتالي :-

- 60 % فأكثر لدبلـوم المعاهد الفنيـة المتوسطة (التجاريـة - الصنـاعية - السياحة والفنادق - الخدمـة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

- 60 % فأكثر دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

- 60 % فأكثر دبلـوم السـالزيان الـدون بوسـكو - دبلـوم المجمـع التكنولـوجي المتكامـل - مركز التكنولوجيا المتميز.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الـ5 سنوات.. 75% للتمريض

- 75% فأكثر دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات.

وقالت وزارة التعليم العالي إن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعيـة بمجمـوع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهـم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.