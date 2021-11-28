مكرم جاد الكريم.. ذكرى مصور ساعده «الدوري» في توثيق لحظة اغتيال السادات

تحل اليوم ذكرى ميلاد المصور التاريخي الراحل مكرم جاد الكريم المشهور بأنه صاحب التقاط صور لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث ولد في 28 نوفمبر من العام 1939، وتوفي يوم الخيمس 4 يوليو 2019، قبل عامين، عن عمر ناهز 80 عاما، وبالاطلاع على سيرته وما كتب عنه، يتبين أنه لم يكن مجرد مصورا عاديا أو اتخذ من مهنة التصوير هواية فقط، لاسيما وأنه حصل على دبلوم ليوناردو دافنشى في التصوير في العام الدراسي 1958-1959.

مكرم جاد الكريم مصور عسكرى غطى 5 حروب

عمل مكرم جاد الكريم مصورا عسكريا بجريدة أخبار اليوم سنة 1965، ورغم أنه اشتهر بأنه صاحب صور توثيق لحظة اغتيال السادات، إلا أنه قام أيضا بتغطية 5 حروب وهي «اليمن والاستنزاف وتشاد والخليج ونصر أكتوبر 1973».

لحظة اغتيال السادات

وبالعودة للحديث عن أبرز عمل مصور اشتهر على أساسه مكرم جاد الكريم، وحصد العديد من الجوائز العالمية والمحلية، فيتبين أنه استخدم عدة حيل لتصوير وتوثيق لحظة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، مستغلا قيامه بتصوير عدد من مباريات كرة القدم فما العلاقة بينهما؟.

تشير بعض التقارير المنشورة عن واقعة تصوير لحظة اغتيال السادات في يوم 6 أكتوبر من العام 1981، أثناء العرض العسكري للاحتفال بذكرى النصر، إلى أن مكرم جاد الكريم، استطاع توثيق هذه اللحظة باستخدام 4 كاميرات، وبالاستفادة من الارتفاع الخاص بالمنصة الخشبية الخاصة بالمصورين، والذي يصل إلى متر ونصف المتر، مقارنة بالمنصة الشرفية التي كان يتواجد فيها السادات.

تمكن «جاد الكريم» من التقاط 45 صورة لحادث اغتيال السادات الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، وهو ما يبين سرعة كبيرة في تصوير الحدث، هذه السرعة اكتسبها المصور الراحل من تصويره لمباريات كرة القدم، فلم يكن لديه وقت كبير لتغيير أفلام التصوير.

حصدت صور لحظة اغتيال السادات التي التقطها المصور الراحل مكرم جاد الكريم، عددا من الجوائز المحلية والدولية، أهمها جائزة «وورلد برس فوتو»، وباعت جريدة الأخبار الصورة لوكالات الأنباء العالمية بنحو 150.000 دولار حينها.