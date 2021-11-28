أسعار تذاكر السوبر جيت وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا 2021

تكثر عمليات البحث يوميًا حول أسعار تذاكر السوبر جيت وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا من قِبل المسافرين من وإلى القاهرة من قاطني محافظات الوجه القبلي أو المدن الساحلية، خاصة في المناطق التي لا يصل إليها القطارات، إذ تختلف الأسعار أحيانًا باختلاف مواعيد الحجز.

أسعار تذاكر السوبر جيت وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، أسعار تذاكر السوبر جيت وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا على النحو التالي:

شركة Go Bus للنقل البري

توفر شركة Go Bus الانتقال إلى العديد من المحافظات والمدن خارج القاهرة مثل الإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، ودهب، ومرسى علم، والساحل الشمالي، ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي مع اختلاف المواعيد:

- الجونة من 190 إلى 540 جنيهًا.

- الإسكندرية من 90 إلى 140 جنيهًا.

- الغردقة من 190 إلى 540 جنيهًا.

- شرم الشيخ من 195 إلى 540 جنيهًا.

- مرسى مطروح 190 جنيهًا.

- سفاجا من 255 إلى 425 جنيهًا.

- المحلة الكبرى من 75 إلى 85 جنيهًا.

- قنا من 170 إلى 415 جنيهًا.

- الأقصر من 190 إلى 425 جنيهًا.

- بورتو السخنة من 90 جنيهًا إلى 205 جنيهًا.

- الساحل الشمالي من 155 إلى 300 جنيهًا.

- مرسى علم من 300 إلى 505 جنيهات.

- دهب من 225 إلى 465 جنيهًا.

- المنيا من 100 إلى 160 جنيهًا.

شركة سوبر جيت للنقل البري

توفر الشركة رحلات نقل للركاب من وإلى الإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، والساحل الشمالي ومرسى مطروح، ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي مع اختلاف المواعيد:

- الإسكندرية من 70 إلى 100 جنيه.

- الغردقة من 95 إلى 210 جنيهات.

- شرم الشيخ من 220 إلى 280 جنيهًا.

- مارينا من 145 إلى 175 جنيهًا.

شركة شرق الدلتا

ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي:

- شرم الشيخ: 180 جنيهًا.

- الإسماعيلية: 35 جنيهًا.

- السويس: 35 جنيهًا.

- المنصورة: 45 جنيهًا.

- بورسعيد: 60 جنيهًا.

- دهب: 200 جنيه.

- طابا: 190 جنيهًا.

- نويبع: 190 جنيهًا.

شركة غرب الدلتا

ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي:

- الإسكندرية: 80 جنيهًا.

- الساحل الشمالي: 130 جنيهًا.

- مرسى مطروح: 150 جنيهًا للتذكرة الواحدة، و170 جنيها «إيجي باص».