تعرف على الشروط الجديدة لسفر العاملين إلى السعودية

تفتح الأجواء السعودية الطيران المباشر مع مصر، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة مساءً، وهي بشرة خير للآلاف من المصريين، لما يقرب من 70 ألف عامل مصري يستعدون للعودة إلى المملكة السعودية.

وقال حمدي أمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عودة الطيران المباشر بين البلدين اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، يتضمن حزمة من الشروط.

شروط عودة العمالة المصرية للسعودية

- أولها أن يجري المسافر مسحة «pcr» قبل مغادرة مصر، بـ72 ساعة من السفر والتسجيل على منصة قدوم.

- بمجرد وصول العامل المصري سيتم حجره مؤسسيًا لمدة خمس أيام في أحد الفنادق المعتمدة لدى الحكومة السعودية على نفقة الوافد.

- ينصح كل عامل متعاقد أو عائد أو أسرة الاطلاع على شروط السفر بكل تفاصيله للحجز المسبق وهو مرتبط بخطوط الطيران.

-الخطوط السعودية 3 مستويات «3 نجوم، و4 نجوم، و5 نجوم» والأسعار تتفاوت.

كما ينصح حجز الطيران قبل السفر بشهر على الأفل تحسبا لارتفاع أسعار الحجز.

ارتفاع أسعار منذ الإعلان عن فتح خطوط الطيران

وتابع أمام، أن هناك ما يقرب من 70 ألف مصري يستعدون العودة إلى السعودية، مؤكدًا تذاكر الطيران والحجوزات والفنادق ارتفعت 3 أضعاف، منذ إعلان السعودية عن فتح خطوط الطيران.

ويشار إلى أن شركات إلحاق العمالة، قد تلقت تعليمات من مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، بشأن ما سبق الإعلان عنه بتعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء «14» يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا.

ويشار إلى أن التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أكد قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميمًا بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.