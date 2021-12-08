«عبد الغفار»: تشكيل لجان لدراسة إنشاء صندوق دعم التعليم بدول العالم الإسلامي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لصالح دعم منظومة التعليم لدول العالم الإسلامي بمنظمة الإيسيسكو، سعدت به المنضمة، وبدأت تشكيل لجان داخلية لدراسة كيفية تطبيق الصندوق، وخلال مناقشات الغد مع المؤتمر العام، يتم التطرق له، وبعد أيام من انتهاء المؤتمر، نعمل على وضع آلية تنفيذ الصندوق من إنشاءات وخلافه.

المنتدى العالمي للتعليم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، على هامش المنتدى العالمي للتعليم، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في التعليم العالي والبحث العلمي.

الرئيس السيسي يطالب بوضع ضوابط للمنح

وتابع وزير التعليم العالي، أن الرئيس السيسي طلب وضع ضوابط للـ 100 منحة التي أعلن عنها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتعليم العالي، كما طلب وضع كيفية الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المؤتمر، يتم العمل على إعلان تفاصيلها بكافة الدول الإسلامية.