انتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية اليوم بمركز سقارة

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، وفي ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

الاحتفال بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية في الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون المالية والشؤون القانونية، ودورة اللغة الإنجليزية، بالاضافة إلى دورتين متخصصتين في القضية السكانية وهم التقديرات السكانية وتحليل إحصائي للبيانات باستخدام «spss» وورشة العمل التعريفية لمشروع «تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية»، واستفاد من هذه الدورات 104 متدربين من جميع المحافظات.

المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تنظيم الدورتين المتخصصتين في القضية السكانية يأتي في إطار سلسلة الدورات التي تنظمها الوزارة لرفع مهارات وقدرات العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بالإضافة إلى دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.