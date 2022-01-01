إحلال وتجديد مواسير ووصلات مياه في 6 قرى ببني سويف بـ1.6 مليون جنيه

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع السكرتير العام الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام 2021/2022،التي تنفذها إدارة مشروعات البنية الأساسية بديوان عام المحافظة،بتمويل مشترك من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

حيث صرح المحافظ بأنه يجرى حالياً تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه وتغيير مواسير الأسبستوس لمواسير "p.u.v.c" بقرى مركزي الفشن واهناسيا بطول 4450 متراً ووصلات مياه شرب منزلية بعدد 715 وصلة ، بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيها (800 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات + 800 ألف جنيه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي)

ووجه المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة لها وتحقيق أكبر استفادة من منح وتمويل جهاز تنمية المشروعات فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق خاصة وأنها تركز على تطوير المرافق والبنية الأساسية

من جهته أضاف السكرتير العام اللواء جمال مسعود ،أن الأعمال يتم تنفيذها تشمل تغيير 2700 متر مواسير، وتركيب 305 وصلة مياه بقرى (الفنت ، القضابي،كفر درويش ) بالإضافة إلى 1750 متر مواسير وتركيب 410 وصلة مياه بقرى( قاي ، بني هاني ، طما فيوم) بحانب 7 غرف محابس " جديد ، تعلية"

من ناحيتها أوضحت"مروة هارون" مدير مشروعات البنية الأساسية أنه يتم إحلال وتجديد الشبكة وتركيب الوصلات بالمجان لأهالي القرى المستفيدة، وتحت الإشراف الفني لشركة المياه وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ، مشيرة إلى أن أعمال الإحلال والتجديد توفر أكثر من 3000 يومية عمل لأهالي تلك القرى "خلال تنفيذ الأعمال"