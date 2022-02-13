تفاصيل مهرجان المشي للفتيات: أعمار المشاركات من 10 لـ60 سنة (فيديو)

تحدث الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية تفاصيل مهرجان المشي للفتيات بمشاركة 400 فتاة، مشددًا على أنَّ استراتيجية الوزارة تشجع الفتيات على ممارسة الرياضة، وبالتالي فإن الوزارة استهدفت تنظيم ماراثون للفتيات بالمحافظة، إذ شارك بالمهرجان محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية، وأطلق المحافظ شارة البداية للمهرجان.

الصبروط»: القيادة المصرية مهتمة بتمكين المرأة بشكل عام

وأكّد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية أنَّ القيادة المصرية مهتمة بتمكين المرأة بشكل عام، وتشجع استراتيجية الوزارة المرأة المصرية على ممارسة الرياضة، مبينًا أنَّ الماراثون بدأ من مبنى المحافظة حتى حديقة صقلية وشمل ألعابًا ترفيهية بنادي بنها الرياضي، مشيرًا إلى أنَّ هذا الماراثون يستهدف تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم بين المحافظات.

الماراثون يستهدف تشجيع المرأة المصرية على ممارسة الرياضة

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية إلى أنَّ الماراثون يستهدف تشجيع المرأة المصرية على ممارسة الرياضة من خلال برنامج معد ومدروس بشكل علمي، وهناك اهتمام كبير بفتح جميع مراكز شباب الجمهورية للمرأة المصرية لكي تمارس الرياضة.

وقال إنَّ الماراثون شهد أول ماراثون للمشي للفتيات بحضور مشاركات من محافظات أخرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة نظمت أكثر من ماراثون داخليا بالتعاون مع جامعة بنها والمركز القومي للمرأة، لتشجيع المرأة المصرية على ممارسة الرياضة.

وزارة الشباب نظمت الماراثون.. ولم نضع أي شرط للمشاركة

وأضاف «الصبروط» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «وزارة الشباب نظمت الماراثون وحددت عدد المشاركين والمحافظة المستضيفة، وفي وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية قمنا بالتنظيم بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب».

وتابع أنّ الماراثون كان مفتوحا لكل الفئات والمراحل السنية بداية من 10 سنوات وحتى 60 عاما، وليس مرتبطا بمناسبة معينة، لافتًا إلى أن ماراثون الأمس كان للمشي لمسافة 2 كم، مستكملا «لم نضع أي شرط للمشاركة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضع استراتيجية استهدفت تشجيع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة بشكل عام».