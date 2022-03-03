إزالة 67 حالة تعد على أملاك الدولة في 10 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، وأسفرت عن إزالة 67 حالة تعد بنطاق 10 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحة بلغت 10152 م2.

وتضمنت الإزالات 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 3640 م2، بنطاق الوحدات المحلية لقرى زاوية صقر وكوم الفرج وآدم والشجاعة، عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الابيض بأبو المطامير.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

كما تم إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى الحمراء وكفر داود وبني سلامة بوادي النطرون على مساحة 1727 م2، وسور بطول 580 م طولي، إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 1051 م2.

وشملت الحملات إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 829 م2 بنطاق الوحدات المحلية بالنجيلة وواقد بكوم حمادة، وإزالة 5 حالات تعدي بمساحة 753 م2 خارج الحيز العمراني بمدينة كفر الدوار وقرية بولين، وإزالة 6 حالات تعدي بمساحة 584 م2 بقريتي دسونس والأبعادية بدمنهور، كما تم إزالة 5 حالات تعدي على حرم الري والأراضي الزراعية بمساحة 510 م2 بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى.

تذليل العقبات أمام الحملات

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدي جديد نهائيا وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء.

كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، مع بذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.