القابضة للمياه: تنفيذ 8 محطات للطاقة الشمسية بإجمالى قدرة منتجة 1460 ك

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة القابضة بتفعيل آليات لترشيد الطاقة، والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى بدأ استخدامها فى بعض المواقع التابعة لها بشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد 42 دراسة حقلية خلال العام الماضىي، لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بمواقع الشركات المختلفة على مستوى القابضة.

طرح 4 كراسات مواصفات جديدة لمحطات الطاقة الشمسية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة، في بيان إن نسبة 1% من إجمالي استهلاك الشركة القابضة للطاقة الكهربائية، يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه تم طرح 4 كراسات مواصفات جديدة لمحطات الطاقة الشمسية، وتنفيذ 8 محطات أخرى بإجمالى قدرة منتجة 1460 ك وات، أحدها تمت بالتنفيذ الذاتي للشركة، وتجرى على مدار الساعة متابعة أعمال تشغيل وصيانة المحطات القائمة للحرص على أقصى إنتاج من هذه المحطات التى تعتبر مصدر دخل لما توفره من تكلفة قيمة إنتاج الطاقة تتمثل في نفقات استخدام الوقود.

الحصول على أعلى كفاءة ممكنة من المحطات والوصول بها للمستوى العالمي

وأشارت «القابضة»، إلى قيام المهندس على البنا، المسئول عن متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة، والمهندس محمد أبو ضيف، مدير إدارة الطاقة بالشركة القابضة، بزيارة محطات الريد وصدر حيطان وبغداد بشركة مياه سيناء، والتى تنتج نحو 40 % من إجمالى قدرات الخلايا الشمسية بقدرة قدرها 1.2 ميجا والممولة من المعونة الأمريكية USAID، ومتابعة كفاءة التشغيل والحفاظ على نظافة الألواح، والتشغيل الأمثل لمحطات الخلايا الشمسية.

إضافة إلى زيارة محطة فرع أشمون بالمنوفية بقدرة 27 كيلو وات، والتأكد من تسجيل الإنتاج ومتابعة التشغيل الأمثل للمحطة، فى إطار توجيهات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بمتابعة تشغيل المحطات والحصول على أعلى كفاءة ممكنة من المحطات والوصول بها للمستوى العالمي وتشجيع ترشيد الطاقة.