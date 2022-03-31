مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان 2022.. «عشان تعرف تستلم فلوسك»

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بتحويل العملات المختلفة عن مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان 2022، المقرر تغييرها خلال الشهر الكريم، حتى تتناسب مع طبيعة هذا الشهر، وطبيعة الساعات المتوقع أن يقبل المواطنون عليها، وذلك حرصا منهم على تحويل العملات خاصة الدولار.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والقراء والمتابعون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان 2022 في القاهرة، وفق خدمة العملاء الخاصة بهم، والتي جاءت كما يلي:

مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان 2022

وأوضحت خدمة العملاء مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان 2022 للراغبين في تحويل العملاء، ومن المقرر أن تكون من الأحد للخميس، لتبدأ الفترة الصباحية في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا، وبالنسبة للفترة المسائية، فتكون بداية من الساعة 9 مساء وحتى 11.5 مساء.

فروع ويسترن يونيون 2022

هناك الكثير من الفروع في مختلف أنحاء مصر، ولكن فروع القاهرة جاءت لتكون في المناطق التالية:

- فرع عين شمس

- فرع المعادي.

- فرع النزهة.

- فرع الرحاب.

- فرع جاردن سيتي.

- فرع حدائق القبة.

- فرع حلوان.

- فرع مدينة نصر.

- فرع مصر الجديدة.

- فرع شبرا.

- فرع وسط البلد في شارع حسين باشا المعمار.

خطوات استلام الحوالات المالية من ويسترن يونيون

- على الراغب في استلام حوالة مالية من شركة ويسترن يونيون أن يكون على علم بالمبلغ الذي تم إرساله له، مع ضرورة معرفة اسم البلد التي يعيش فيها الشخص.

- يتجه الشخص إلى أحد فروع شركة ويسترن يونيون داخل جمهورية مصر العربية.

- تقديم إثبات الشخصية الخاص به سواء كان بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين، شرط أن يكون ساريا.

- وبعد التحقق من الشخصية يتم تسليم المبلغ المرسل له على الفور.