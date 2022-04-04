تراجع في أسعار البيليت.. والخردة ترتفع 3 دولارات عالميا أول أبريل

سجلت أسعارالبيليت تراجعا طفيفا بينما ارتفع سعر خردة الحديد بنحو 3 دولارات في الطن، خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، وكشف بيانات البورصات العالمية أن أسعار الخردة سجلت 653 دولارا للطن، مقارنة بـ 650 دولارا للطن خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضي.

ارتفاعات حادة بسبب الحرب في اوكرانيا

ورغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار البيليت وخردة الحديد منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الأسعار توقفت عن مستوياتها القياسية ولم تشهد ارتفاعات جديدة في بعض المدخلات بينما استمرت الأخرى في التحركات الصعودية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 160 للطن، بارتفاع 10 دولارات، مقارنة بأسعار الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، حيث سجلت حينها 150 دولارا، وتراوحت أسعار مربعات الصلب، أو البيليت، بين 800 و 900 دولار للطن، بانخفاض قدره 5 دولارات تقريبا.

الحرب توقف إمدادات البيليت إلى الأسواق

وكانت أسعار البيليت شهدت ارتفاعات حادة عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان السعر يدور حول 710 دولارا قبل الحرب، وتعتبر أوكرانيا واحدة من كبار منتجي البيليت في العالم، وتسببت الحرب في توقف الإمدادات إلى الأسواق، ما جعل أغلب المستوردين يتدافعون على البيليت التركي.

أسعار حديد التسليح

وبحسب البيانات فقد تراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 950 و 970 دولار للطن، مقارنة بـ980 دولارا في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بـ 915 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، كما بلغت لفائف الأسلاك ما بين 1030و 1050دولار للطن، مقارنة بما بين 1000 – 1060 دولار للطن.

وكانت مصانع الحديد في مصر أعلنت عن زيادة تسليماتها لشهر أبريل الجاري، على خلفية المتغيرات العالمية والمحلية، ويتراوح سعر الطن المحلي في الوقت الحالي بين 18400 إلى أكثر من 20 ألف جنيه.