بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، بينهم أطفال، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل محملة بالزلط على الطريق السريع في مدخل قرية أبو هريرة، التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من مرفق إسعاف الفرافرة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل محملة بالزلط على الطريق السريع بمدخل قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، بينهم اطفال، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع وإصابة 6 أشخاص

وتبين مصرع كل من عبدالله محمد صابر، 13 سنة، ومحمد عبده أحمد، 16 سنة، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الفرافرة العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من جمال ناصر فوزي، 17 سنة، ويوسف محمد عبدالصبور، 15 سنة، ووليد عبدالفتاح يوسف، مصاب بجرح عميق بالرأس، وإسلام محمود إبراهيم، 11 سنة، وجميعهم من محافظة سوهاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.