دراسة أمريكية تحذر: عملية اختراق إلكترونية تقع كل 39 ثانية

حذرت دراسة أمريكية من خطورة الهجوم السيبراني، حيث كشفت هذه الدراسة التي أجرتها «مدرسة كلارك» (Clark School) في جامعة ماريلاند الأمريكية، أن هناك هجومًا يشنه المخترقون كل 39 ثانية.

95% من اختراقات الأمن السيبراني ناتجة عن خطأ بشري

وبخصوص الأمن السيبراني، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن هذه هي أولى الدراسات التي حددت هذا المعدل شبه الثابت في أجهزة الكمبيوتر المزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وهي هجمات تؤثر على واحد من كل 3 أمريكيين كل عام، لأسباب مثل كلمات المرور غير الآمنة التي تمنح المهاجمين فرصًا كبرى للنجاح.

وتابع المركز: «أصبح الأمن السيبراني أولوية عالمية في وقتنا الحالي؛ نظرًا لتزايُد الجرائم الإلكترونية والتهديدات الرقمية في تواترها وتعقيدها والعقبات في منعها من نقص القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني ونقص المهنيين المتخصصين في هذا المجال».

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن 95% من اختراقات الأمن السيبراني ناتجة عن خطأ بشري؛ حيث يتسلل مجرمو الإنترنت إلى الشركات من خلال أضعف رابط بها ونقاط ضعفها.

النظام الغذائي النباتي

من ناحية أخرى ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هناك تحول عالمي إلى النظام الغذائي النباتي بحلول عام 2050 بعدما ثبت أن للأنظمة الغذائية النباتية و بدائل اللحوم فوائد على البيئة و صحة الإنسان، وقد يُقلل التحول ده انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 15% من الإجمالي الحالي.

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع «فيس بوك» أنه يتم جمع بدائل اللحوم النباتية والخلوية المكونات بطرائق جديدة لتتيح أطعمة تُشبه اللحوم دون الحاجة إلى استهلاك الحيوانات، كمان يتطلب إنتاج اللحوم النباتية أراضي أقل من اللحوم التقليدية، كما يستهلك ماءً أقل بنحو 72% إلى 99% من اللحوم التقليدية.