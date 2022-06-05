ندوة للتوعية المائية بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي ندوة توعية بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بأسيوط وبيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط لمعلمي ومعلمات المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد والمدارس الأزهرية، تم خلال الندوة استعراض وتوضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية.

التأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية خلال الندوات

وفي ضوء البصمة المائية المصرية وحث الحضور على ضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكل المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد للدولة، كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربع تاءات وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة في مواجهة العجز المائي والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

حضر الندوة الدكتور علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والشيخ سيد عبد العزيز من بيت العائلة المصرية، والدكتور خلف عمار، مدير عام الوعظ، والدكتورة لينا مصطفى إدارة التعليم الخاص بالأزهر، وحاضر في الندوة فريق التوعية المائية بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي.

ثبات حصة مصر المائية وارتفاع في الزيادة السكانية

وتنظم وزارة الموارد المائية والري ندوات توعوية بالمساجد والكنائس على مستوى الجمهورية للتعريف بالتحديات المائية التي تواجهها مصر من زيادة في الطلب على المياه وارتفاع الزيادة السكانية بشكل بلغ أكثر من 100 مليون نسمة مقابل ثبات في حصة مصر من المياه والتي تصل الى 55.5 مليون متر مكعب سنويا، فضلاً عن التغيرات المناخية التي تؤثر على إمدادات المياه لنهر النيل من أعلى الأنهار في أفريقيا.