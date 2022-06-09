منشقون يرسلون مساعدات لكوريا الشمالية.. علقوها في بالونات وأطلقوها في الهواء

حيلة جديدة لجأت إليها مجموعة منشقة في كوريا الجنوبية لمساعدة جيرانهم الشماليين في مواجهة أزمة فيروس كورونا والتي تضرب البلاد حاليًا، حيث أعلنت تلك المجموعة أنها أرسلت بالونات تحمل كمامات وأدوية مخصصة لعلاج كوفيد-19 عبر الحدود في وقت سابق من هذا الأسبوع لمساعدة المصابين.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن الحكومة الجنوبية نصحت النشطاء بالامتناع عن مثل هذه الحملات معتبرة أنها قد يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي.

ونجح نٌشطاء وصفتهم الوكالة الرسمية بأنهم منشقين في إرسال عشرين بالونًا كبيرًا مليئة بـ 2,000 كمامة وجه و1,000 قرص «تايلينول» و3,000 «حبة»، من فيتامين سي بين الساعة 10 و11 ليلا.

لم يتأكدوا من هبوط المساعدات بالشكل المطلوب

وأعلنت منظمة مقاتلون من أجل تحرير كوريا الشمالية في بيان صحفي أنها لم تتأكد من هبوط هذه المساعدات على النحو المنشود.

من جهتها حذرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية والمختصة بالتعامل بين الكوريتين، من هذه الخطوات وجددت دعوتها إلى الامتناع عن مثل هذه الأفعال ووصفتها بأنها انتهاك لقانون تطوير العلاقات بين الكوريتين بموجب الحظر.

وكشفت الوزارة عن عقوبة هذه الأفعال حيث يتعرض المخالفون إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قصوى قدرها 23000 دولار أمريكي.

سنقدم مساعدة حقيقية للشمال

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية فإن كوريا الشمالية غضبت بسبب هذه التصرفات، ونقلت عن مصدر جنوبي في وزارة الوحدة قوله: «نحن نتفهم تمامًا جهود المجموعة لمساعدة الكوريين الشماليين، ولكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التعاون في مجال الرعاية الصحية بين الكوريتين، فقد قمنا بحثهم علنًا في مناسبات عديدة على الامتناع عن الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار ما سيقدم مساعدة حقيقية لكوريا الشمالية».