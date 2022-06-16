«بلا إحساس» لـ سليم عساف تقترب من 3 ملايين مشاهدة في أسبوع

اقتربت أغنية «بلا إحساس» للنجم اللبناني سليم عساف، من تخطي حاجز 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحها منذ أسبوع عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «بلا إحساس»

أغنية «بلا إحساس» من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع جوزيف دمرجيان، أما الكليب فأخرجه ريان عياش.

ويقول مطلع الأغنية:

كل شيء كان ماشي حالو بيني وبينو من زمان

وأغلى مني ما عندو إنسان

زعلنا شوي ومع الوقت كبر الزعل وغاب عني

لو ببعت قلبي ورا ليردّو

ولا عيوني يبقو حدّو

عالقليلة بيحرسو

لمّا يتعب بيواسو

وبيقولولي وين أرضو

قولولو إنو بغيابو قتلني

عم كابر ع حالي لكن غصب نعني

عم بشتقلو يا ناس

كما أن الأغنية تصدرت قائمة تريند قائمة تطبيق «أنغامي» للأغاني الأكثر استماعا عربيا و مغاربيا، وكذلك «تويتر» بلبنان، خلال الساعات الماضية.

سليم عساف يتعاون مع كارول سماحة

وكان سليم عساف قد نشر صورة للإعلان الدعائي لأغنية جديدة قبل طرحها، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وظهر في الإعلان مستلقيا على أريكة في إحدى الغرف، ويحمل آلة الجيتار الموسيقية، وعلق قائلا: «بلا إحساس، سليم عساف، قريبا».

وتعاون سليم عساف مؤخرا مع الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، بأغنيتها «​يا شباب يا بنات​» التي أصدرتها منذ عدة أشهر، فهي من كلماته وألحانه.