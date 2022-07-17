رئيس مرسى مطروح: إنقاذ 300 شخص من الغرق.. واستمرار الطوارئ على الشواطئ

أعلن رضا رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ مطروح بإنقاذ ما يقرب من 300 حالة غرق على جميع الشواطئ وتقديم الإسعافات الأولية خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة الإقبال على مصيف مطروح من الزائرين منذ بداية موسم الصيف والزحام الشديد على الشواطئ.

استمرار الطوارئ على الشواطئ

وقال رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، اليوم الأحد، «إننا مستمرين في رفع حالة الطوارئ على جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير للحفاظ على أرواح المواطنين، ونقوم بغلق هذه الشواطئ حالة عدم استقرار البحر، من ارتفاع الأمواج، وزيادة المد والجذر ونشاط الرياح، وهو ما يؤثر سلبا على البحر، ويجرى التنسيق مع العاملين على الشواطئ ورفع الرايات السوداء والالتزام بالجلوس فقط على الشاطئ وتوجيههم إلى الشواطئ المحاطة بخلجان وحواجز خرسانية، ومتابعة الشواطئ من خلال المرور عليها بشكل يومي والتأكد من مدى الالتزام بالشروط والتعليمات من عدمه».

فتح الشواطئ أمام المصطافين

وبدأت الشواطئ المغلقة في فتح أبوابها أمام المصطافين مع اتخاذ الحذر والتنمية على روادها بالسباحة بأقرب مسافة على الشواطئ وعدم الدخول لمسافات طويلة، في البحر لحين الاستقرار الكامل ومنعا من الغرق والحفاظ على حياة المصطافين وعدم تعريضها للخطر.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التعاقد مع شركة متخصصة في الغطس والإنقاذ وتوزيعهم على الشواطئ، وتوفير جميع الخدمات اللازمة للمصيف وزيادة كميات ضخ المياه للمناطق السياحية والكورنيش والاحياء ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات لمواجهة حوادث الطرق، وزيادة السلع الغذائية في الأسواق مع تشديد الرقابة على الأسواق.