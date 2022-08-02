إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم، في حادثين سير، الأول نتج عن انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية الدهايبة، بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، بينما أصيب اثنين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي بني سويف - ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث، انقلاب دراجة نارية، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية الدهابية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب دراجة نارية

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: «معوض .ح. م» 25 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم ، و«عيد. ع . س» 16 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و«أحمد . ش . ز» 22 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، تم تحرير محضر بالواقعة وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين اثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي بني سويف ناصر وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.