الرابع علمي علوم: «مش مصدق نجاحي».. ونومي المبكر سبب تفوقي

كشف أحمد هاشم بدوي، الرابع مكرر شعبة علمي علوم، أنه سيلتحق بكلية الطب، بعد حصوله على مجموع يؤهله لذلك، إذا حصل على 399 درجة، بنسبة تتجاوز 97%، مشيرًا إلى أنه لم يكن يخطر بباله كلية معينة للالتحاق بها طوال السنة الدراسية.

مش مصدق النجاح

أوضح الرابع مكرر لـ«الوطن»: «علمت أني من أوائل الثانوية العامة، من خلال صفحة وزارة التربية والتعليم، ولم أتوقع حصولي على هذا المجموع، مش مصدق إني نجحت».

صعوبة امتحاني الفيزياء والأحياء

وعبّر عن رأيه في نظام الثانوية العامة الجديد قائلاً: «النظام الجديد كويس، لو هنذاكر هنعرف نجيب مجموع، سبب نجاحي هو نومي المبكر، وعدم تراكم المذاكرة، وأختي تدرس بكلية الطب، الامتحان يأتي بأفكار شبه الأفكار الأصلية التي في المنهج، هناك أفكار صعبة، لكن أصعب امتحانات كانت الفيزياء والأحياء، نصيحتي للطلاب في العام المقبل إنهم يركزوا مع مدرس واحد في المادة الواحدة».

إعلان نتائج الثانوية العامة

وأعلن اليوم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتيجة أوائل الثانوية العامة بعد عام ماراثوني وتعديل في المناهج متكرر، في ظل تطوير الرؤية التعليمية للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، التي بدأت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، المحظورة قضائيًا بحكم من المحكمة، بعد ممارسة أعمال العنف في الشوارع ضد المصريين.

اختبارات الاختيار من بين المتعدد

واعتمدت الامتحانات على الاختيار ما بين المتعدد منذ عدة سنوات، بعد تعديل نظام التعليم مؤخرًا وفقًا للرؤية الحديثة.