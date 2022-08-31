أمسية لكبار المبتهلين بمسجد الحسين وسط فرحة من الحضور.. «صور»

شهد مسجد الإمام الحسين إقبالاً من المصلين والزوار في صلاة العشاء بالأمس، حيث تواجد المئات من المصلين في ساحة المسجد قبل الصلاة وذلك لحضور الأمسية الابتهالية التي تنظمها وزارة الأوقاف لكبار المبتهلين.

وحرص مريدو ومحبو آل بيت رسول الله على حضور الأمسية الابتهالية التى تقام بمسجد الإمام الحسين، حيث تم إغلاق المقام قبل صلاة العشاء ولم يتم فتحه .

وسط فرحة من الحضور توافد المئات من الكبار والأطفال إلى ساحة مسجد الحسين الخارجية التى تم فتحها للجلوس والاستماع إلى كبار مبتهلى الإذاعة والتلفزيون .

احتفالية وزارة الأوقاف

وبدأ الأمسية بتلاوة القارئ الدكتور أحمد نعينع لآيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة ترحيب للدكتور أحمد مكى إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

وقال الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) إن من أقرب الطرق الموصلة إلى محبة المولى (عز وجل) الاشتغال بمدح النبي صلى الله عليه وسلم سماعًا وإنشادًا وتأليفًا وكتابة وأن يكون ذلك بقلب سليم.

وأوضح إمام مسجد الإمام الحسين أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله في كتابه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة، فقد مدحه الله سبحانه قبل أن يمدحه البشر فقال سبحانه: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، وقال سبحانه: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ».

وتابع: في بادرة طيبة ولفتة تاريخية ضمن جهود وزارة الأوقاف بدأ هذا الحفل الإنشادي بتدشين مرحلة تاريخية جديدة ونهضة عظيمة تستعيد مصر بها تاريخ دولة الابتهالات بعد غياب عن الساحة استمر قرابة 40 عامًا.

ووجهة الشيخ أحمد مكي الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه العودة الحميدة لدولة الإنشاد الديني، والتي بدأ بها حقبة تاريخية ضمن الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في شتى المجالات الدعوية، وقضاء على الفكر المتطرف، ومن نشر للخطب العصرية والدروس المنهجية وخدمة للقرآن الكريم من خلال المقارئ التي تنتشر في ربوع مصر من مقارئ للأئمة ومقارئ الجمهور ومقارئ كبار القراء، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذه الجهود المباركة في ميزان حسنات كل من شارك فيها.

وبدأ الأمسية الابتهاليه بالصلاة والسلام على الرسول ثم انشاد جزء من بردة الإمام البوصيري الكريم لكبار المبتهلين وهم : المبتهل عبد اللطيف وهدان، والمبتهل شريف عبد المنعم خليف، والمبتهل محمد الصعيدي، والمبتهل أحمد البشتيلي، و المبتهل إبراهيم راشد، والمبتهل محمد الجزار، والمبتهل أحمد أبو خطوة المبتهل بلال مختار المبتهل محمد علي جابين، والمبتهل محمود عوض الله.

إحياء مدرسة التلاوة والابتهال

أقامت وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين بإنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ إبراهيم نصر رئيس تحرير جريدة عقيدتي، والأستاذعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا، وقدم للأمسية الأستاذ عمر حرب المذيع بقناة النيل الثقافية، وجمع غفير من أئمة الأوقاف ورواد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

ويأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وتحرص وزارة الأوقاف على إحياء مدرسة التلاوة والابتهال المصرية واستعادة أمجادها بالمكانة التي تستحقها وكلنا ثقة في هذا الجيل العظيم من القراء والمبتهلين.