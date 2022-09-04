تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022 - 2023

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022 - 2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون 55% بدلا من 60% أسوة بما تم في الشعبة الأدبية.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022 - 2023، وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية.