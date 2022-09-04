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تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022 - 2023

كتب:

محمد مجدي
05:11 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022 - 2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون 55% بدلا من 60% أسوة بما تم في الشعبة الأدبية.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022 - 2023، وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.