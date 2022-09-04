تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022 - 2023
كتب:
محمد مجدي
05:11 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية
صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022 - 2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون 55% بدلا من 60% أسوة بما تم في الشعبة الأدبية.
جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022 - 2023، وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية.