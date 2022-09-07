استثمارات وصلت لـ40%.. كل ما تريد معرفته عن المشروعات الخضراء في مصر

تكثف مصر جهودها خلال الفترة الحالية للتصدي للتغيرات المناخية، الأمر الذي تجسد مؤخرًا في إطـلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال الاتجاه إلى المشروعات الخضراء، فضلا عن استضافة قمة المناخ 27 COP في نوفمبر المقبل.

ما هي مشروعات الاستثمار الأخضر؟

الاستثمار الأخضر أو المشروعات الخضراء، تعرف بالاستثمارات التي تقلل الانبعاثات الكربونية، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، فهي مشروعات صديقة للبيئة تعتمد على استخدام وسائل متقدمة وحديثة من التكنولوجيا، وتشمل الاستثمار في الطاقة الخضراء وإعادة التدوير، وطاقة الرياح.

وهناك أشكال وأنواع عديدة للاستثمار الأخضر، منها الأسهم الخضراء، والسندات الخضراء والصناديق الخضراء.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إجمالي المشروعات المقدمة

تخطى إجمالي عدد المشروعات المقدمة حتى الاَن 2000 مشروع على مستوى الفئات الـ6 للمبادرة وعلى مستوى كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة للمبادرة وصل إلى 321 مشروعا، و451 مشروعا متوسطا، و224 مشروعا محليا، 567 مشروعا غير هادف للربح، 293 مشروعا تابع للشركات الناشئة، و403 مشروع تنموي متعلق بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

معايير تقييم المشروعات

توجد 5 معايير لتقييم المشروعات الخضراء، هي «المكون الأخضر، المكون التكنولوجي/ الذكي، القابلية للتكرار، والأثر»، وفيما يخص الفئة السادسة من فئات المبادرة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، يجرى تقييمها طبقا للمعايير السابقة، بالإضافة إلى معيار آخر وهو التمكين وتكافؤ الفرص.

التوزيعات القطاعية للمشروعات الخضراء

وبحسب وزراة التخطيط، فإن التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة يكون كالتالي:

- قطاع النقل يستحوذ على نسبة 50% منها.

- نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%.

- قطاع الري 10% من تلك المشروعات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية، ضرورة التوسع في تبني المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، التي وصلت إلى 40% من إجمالي استثمارات العام المالي الجاري، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام المقبل، مشيرة إلى الحوافز الخضراء التي يمكن أن تنفذها الدولة للمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي.