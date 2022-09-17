تنفيذ 5 مشروعات خدمية في بلبيس بـ98 مليون جنيه.. مياه شرب وصرف ومدارس

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء بمركز ومدينة بلبيس، بتكلفة 97 مليون و600 ألف جنيه.

وذكر المحافظ، أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 42 مشروعا في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والكهرباء، والإسكان، والطرق والكباري، بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

22 مليون جنيه تكلفة مشروعات الصرف الصحي

وأكد «غراب»، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أوضح محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية السعدية بتكلفة 22 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية منية سلمنت بتكلفة 20 مليون جنيه، حفاظاً على البيئة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

مشروعات في قطاع الكهرباء

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي، أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء البساتين الجديد ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية 45 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن قطاع الأبنية التعليمية شهد الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة أحمد سالم حمد سويلم للتعليم الأساسي بـ11 فصلا، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، وأعمال إنشاء مدرسة علي فتحي مسلم الابتدائية بـ16 فصلا وتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد للطلاب.