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ضبط أحد سائقي السيارات بعد تداول فيديو له يسير عكس الاتجاه

كتب:

محمد بركات
10:28 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
حبس.. صورة تعبيرية

حبس.. صورة تعبيرية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا سير أحد قائدي المركبات عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد.

تداول فيديو لسائق يسير عكس الاتجاه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا قيام أحد قائدى المركبات بالسير عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد.

ضبط المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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