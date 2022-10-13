مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

لقى شاب مصرعه أثناء استقلال دراجة نارية على طريق المصانع في مدينة السادات بالمنوفية في حادث اصطدام بسيارة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل الشاب إلى مستشفى السادات جثة هامدة.

إخطار مديرية الأمن

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد مصرع شاب يدعى محمد سعيد 33 عاما، مقيم في قرية مونسة التابعة لمركز أشمون، وتحرر المحضر اللازم عن الحادث وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الحادث

بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، تبين أن الشاب الثلاثيني أثناء استقلاله دراجته البخارية اصطدم بإحدى السيارات وحاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى المستشفى لكن نقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم .