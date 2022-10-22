المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين من عائلة واحدة أحدثوا عاهة مستديمة لآخر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة 3 أشخاص من عائلة واحدة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

أحداث الواقعة والاخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت الجهات المختصة لكل من «ع. ع»، وشقيقه «م. ع»، ونجل عمومتهما «أ. م»، تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه «م. ع» 33 عاما عامل، عمدا بعصا شوم أثر مشاجرة بين عم المجني عليه والمتهمين لخلافات مالية فأحدثوا إصابته بعاهة مستديمة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين الثلاث.