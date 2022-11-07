حبس بائع خضار أصاب نجارا في القليوبية.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

قررت النيابة العامة حبس بائع خضراوات أصاب نجارا بمحافظة القليوبية بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما جرى التحفظ على سلاح الجريمة.

عقوبة الإصابة العمد

عقب المحامي حسن شومان علي جريمة الإصابة العمد بأنه نصت المادة 240 من قانون العقوبات: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات» .

وقال «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.

تحقيقات النيابة

تبين من التحقيقات أن المتهم بائع خضراوات بمحافظة القليوبية قام بطعن المجني عليه بالصدر بواسطة سلاح أبيض بعد مشاجرة كلامية دارت بينهما نتيجة اصطدام عربة المتهم «تروسيكل» بالمجني عليه وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم ضبط المتهم يدعى «م م ط» 20 سنة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.