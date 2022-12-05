أحداث الـ24 ساعة: توقيع اتفاقيات «جزائرية - أردنية».. وعقوبات في انتظار مالي

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 12 حدثا تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وصحية، كان من أهمها ما شهدته الجزائر من توقيع رئيس البلاد عبد المجيد تبون، 5 اتفاقيات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال زيارته إلى البلاد، فيما خضع الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، لتنظير الحنجرة.

اتفاق «جزائري أردني» على إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة

وأمس الأحد، شهدت الجزائر، توقيع 5 اتفاقيات مع الأردن، برعاية رئيس البلاد عبد المجيد تبون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وكان من بين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، ومشروع الاعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زار الجزائر يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، التقى خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين.

بدوره، يستعد الأردن، خلال ديسمبر الجاري، لاحتضان قمة إقليمية ستكون على غرار «مؤتمر بغداد 2021 »،تجمع العراق والدول المجاورة له بمشاركة فرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، في بيان، عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن المسؤولين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسلطا الضوء على الوضع الإقليمي، وفقا لما ذكرته قناة «المملكة» الأردنية.

ماكرون: العراق يمكن أن يعتمد على دعم «باريس» في مواجهة التهديدات

وأوضح ماكرون، إن العراق يمكن أن يعتمد على دعم «باريس» في مواجهة التهديدات والاعتداءات على سيادته وفي محاربته للإرهاب، فيما دعا الرئيس الفرنسي، السوداني لزيارة فرنسا مطلع 2023

وعبرا ماكرون والسوداني، عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات، واتفقا المسؤولان الفرنسي والعراقي، على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.

وفي البحرين، تشهد العاصمة «المنامة»، غدا الثلاثاء، انطلاق النسخة الأولى من أعمال «القمة العربية الدولية للأمن السيبراني» بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى، وخبراء الأمن السيبراني.

وتحمل القمة التي تستمر يومين، شعار: «تمكين التعاون العالمي في مجال الأمن السيبراني»، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن «القمة العربية الدولية للأمن السيبراني»تهدف إلى وضع استراتيجيات حول كيفية مواجهة التحديات والتطورات السيبرانية، وتحسين حماية البيانات والشبكات، كما تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني.

وفي إسبانيا، دشنت القوات البحرية السعودية، في إطار «مشروع السروات» بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية و«نافانتيا» الإسبانية، «سفينة جلالة الملك- حائل» من طراز «كورفيت - أفانتي 2200»، لتكون الثالثة بعد «الجبيل» و«الدرعية».

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ10 لاجتماع المجلس الثوري لحركة التحرير «فتح» بمدينة رام الله، جميع الفلسطينيين إلى العمل الجماعي لمواجهة وفضح وإفشال حكومة الاحتلال الإسرائيلية المقبلة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين.

وشدد عباس، على أن فلسطين ستواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى منظمة «الأمم المتحدة» للحصول على العضوية الكاملة، مضيفا إن فلسطين في مرحلة غاي الصعوبة نتيجة لمتغيرات المنطقة والعالم.

رئيس البرازيل يخضع لتنظير الحنجرة

وفي البرازيل، خضع الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا «77 عاما»، لتنظير الحنجرة وجاءت نتيجته طبيعية، وقال مكتب الرئيس في بيان، إن دا سيلفا زار المستشفى «السوري اللبناني» لإجراء تنظير للحنجرة كان مقررا مسبقا.

وفي 20 نوفمبر الماضي، خضع الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سليفا، لعملية جراحية لإزالة ورم حميد من حباله الصوتية.

مسلحون يقتحمون مسجد شمال نيجيريا.. ويختطفون 19 مصليا

إفريقيا، اقتحم مسلحون اقتحموا مسجدا في قرية ميجامجي بولاية كاتسينا الواقعة شمال نيجيريا، بينما كان الناس يؤدون صلاة العشاء وقام المسلحون بإطلاق النار على إمام المسجد وأصابوا شخصا آخر، وخطفوا 19 مصليا.

وكان أحد السكان المحليين، قال في وقت سابق، إن الهجوم أسفر عن مقتل حوالي 12 شخصا قتلوا بمن فيهم إمام المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الأول السبت، بدأت جمهورية الكونغو الديموقراطية، حدادا وطنيا لـ3 أيام على ضحايا مذبحة وقعت في قرية كيشيش بإقليم روتشورو، أسفرت عن مقتل 50 شخصا، يوم الثلاثاء الماضي، فيما تبادلت الحكومة وحركة «إم 23» المتمردة الاتهامات حول المتسبب في المذبحة.

«إيكواس» تهدد مالي: عقوبات في حالة رفض الإفراج عن قوات من ساحل العاج

وفي مالي، طالبت قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصارا باسم «إيكواس»، في ختام قمتهم الـ62 بالعاصمة النيجيرية «أبوجا»، السلطات الحاكمة بالإفراج عن 46 جنديًا من كوت ديفوار، قبل 1 يناير 2023، وإلا سيتم فرض عقوبات جديدة على «باماكو».

وفي 10 يوليو الماضي، اعتقلت السلطات في مالي، القوات الإيفوارية لدى وصولها إلى «مطار باماكو»، وقالت السلطات إنها ستتعامل مع مع المحتجزين على أنهم مرتزقة، فيما أشارت «كوت ديفوار»، إلى أن القوات كانوا جزءًا من وحدة أمنية ولوجستية تعمل في إطار مهمة حفظ السلام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال دبلوماسي، إن رئيس توجو، «فور جناسينجبي»، سيتوجه إلى مالي للمطالبة بالإفراج عن الجنود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتبنت قمة «إيكواس»، مشروع لإنشاء قوة إقليمية تابعة للمجموعة بهدف مواجهة الإرهاب.

وزيرة بريطاني: المستويات الحالية للهجرة لا تحتمل

وفي إطار ملف الهجرة، التي تعاني منه العديد من دول القارة الأوروبية، دعا وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إلى منع الألبان من حق اللجوء في بلاده، لأنهم قادمون من بلد آمن، محذرا من أن المستويات الحالية للهجرة لا تحتمل.

تكنولوجيا،أسفر هجوم إلكتروني على «مستشفى فرساي» بضواحي العاصمة الفرنسية «باريس»» منذ مساء أمس الأول السبت، عن تعطيل نشاط المستشفى بشكل خطير، ونقل 6 مرضى إلى مؤسسات أخرى، فيما فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا أوليا.

صحيا، حذرت السلطات الصحية الماليزية، من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، مع زيادة عدد المسافرين واقتراب احتفالات العام الجديد 2023، وأشار وزير الصحة، «أونج يي كونج»، إلى ان بلاده شهدت في 2022، 3 موجات عدوى كانت كلها كبيرة.