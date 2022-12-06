حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

الشخصية وعكسها إحدى الصفات الشهيرة التي تلتصق بمواليد برج الجوزاء، ولهذا يهاب البعض التعامل مع أصحاب هذا البرج، إلا أنه يتمتع بصفات رائعة منها الذكاء الشديد، ورغم ذلك فهو يعد من الشخصيات التي يصعب توقع تصرفاتها وردود فعلها تجاه المواقف التي يتعرض لها بشكل يومي.

ويعرف عن مولود برج الجوزاء التهور والعصبية، وشخصية مترددة لا يمكنها اتخاذ قرار بشكل سريع، ومن بين مشاهير هذا البرج الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الآثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، ستجد اليوم القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية واهتم بصحتك.