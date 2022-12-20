رئيس جهاز العلمين: المدينة تضم منطقة صناعية بمساحة 5500 فدان

أعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تضم عدداً من المشروعات القومية والتنموية، تضم «مدينة للفنون، ومنطقة الداون تاون، والأبراج الشاطئية، والجامعات»، وغيرها من المشروعات السكنية المتنوعة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تبخل على المدينة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مدينة العلمين الجديدة تضم مدينة « للفنون» وتقام على مساحة 260 فدانا بتكلفة 8.82 مليار جنيه وتشمل مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة «بحيرة رئيسية، مسجد، كنيسة، أوبرا، متحف، مجمع سينمات، مسرح روماني، مبنى معارض، العديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية والإسكان الفاخر»، حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني نسبة 85% وجاري نهو أعمال البلازا الرئيسية وتنسيق الموقع العام حيث ستكون المباني الآتية «المسرح الروماني ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية»، جاهزة للتسويق بالإضافة إلى الكنيسة ستكون جاهزة للتشغيل.

منطقة الأبراج الشاطئية

وأضاف أن المدينة الساحلية، تضم منطقة الأبراج الشاطئية، بتكلفة بلغت 30.01 مليار جنيها، وتضم المرحلة الأولى منها عدد 15 برجا حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وجاري الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات، وجاري تنفيذ عدد 3 أبراج أخرى، حيث وصلت أعمال التنفيذ بالأبراج إلى الطابق 30 من إجمالي 44 طابقا، وتم البدء في تنفيذ عدد 5 أبراج أخرى من إجمالي عدد 7 أبراج وفي مرحلة الأساسات.

مشروع الحي اللاتيني

وأشار إلى أن المشروع يضم منطقة الحي اللاتيني، وهو مقام على مساحة 398.79 فدان بتكلفة 29.70 مليار جنيه ويتكون من 6 مناطق عبارة عن 65 مجمع سكنى بإجمالي عدد 220 عمارة سكنية بإجمالي عدد 12181 وحدة، وجاري الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة إنجاز تزيد عن 95%.

الكمباوند السكني.. 707 أفدنة

وأوضح أن الكومباوند السكني مساحته 707 أفدنة، بتكلفة 31.08 مليار جنيها، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء تجمع سكنى ترفيهي تجارى إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين مطلا على الابراج يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي عدد618 فيلا و552 شاليه و364 عمارة بإجمالي عدد 8,690 وحدات.

منطقة الإسكان

وقال سمير، إن منطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية، تضم عمارات الإسكان المتميز بإجمالي عدد 80 عمارة حيث تم تسليم عدد 45 عمارة للمستفيدين وجاري الانتهاء من تنفيذ عدد 35 عمارة أخرى، وكذلك تضم عدد 128 عمارة بمشروع «سكن مصر» حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2.

جامعة العلمين الدولية

وكشف «سمير» أن جامعة العلمين الأهلية، مقامة على مساحة 141.18 فدان بإجمالي عدد 18 مبنى ومقسمة إلى عدد 3 قطاعات رئيسية منهم القطاعين الأول والثاني بإجمالي عدد 12 مبنى حيث تم نهو عدد 7 مباني كاملة وجاري نهو تشطيبات الأربعة الأخرى وتم تشغيل عدد 8 كليات «هندسة، حاسبات، صيدلة، قانون دولي، فنون وتصميم، صحة عامة، طب أسنان، إدارة أعمال»، ويضم القطاع الثالث، القطاع الطبي، بعدد 6 مباني وبلغت نسبة انجاز الاعمال 95 %

منطقة أبراج الداون تاون

وقال رئيس جهاز المدينة، أن أبراج الداون تاون بالمنطقة الجنوبية، تضم عدد 1 برج أيقوني بارتفاع 250 متر وعدد 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر بإجمالي تكلفة تقديرية 30 مليار جنيه وجاري تنفيذ أعمال الأساسات.

سمير: منطقة صناعية بمساحة 5500 فدان

وكشف أن المدينة الجديدة تضم منطقة صناعية، وتبلغ مساحتها 5500 فدان طبقاً للمخطط الإستراتيجي المعتمد لمدينة العلمين الجديدة رقم 349 بتاريخ، 23/03/2019، وتم تخصيص مساحة 2248 فدان، وبلغت نسبة تنفيذ المرافق الرئيسية 95%.