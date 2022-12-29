رموز وكلمات تظهر على شاشة العداد أبو كارت.. تعرف على الدلالات

كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الرموز والكلمات التي تظهر في عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والذي يجرى شحنه عن طريق «الكارت»

Err-1

ترمز إلى أن كارت العداد الذي أدخلته تالف، أو لا يمكن قراءته، ويجب الذهاب لشركة التوزيع التابع لها لاستخراج بدل تالف.

E-Steal " E-Steal = electric steal "‏

ترمز إلى سرقة تيار، وليس شرطا عندما تظهر على الشاشة أن هناك تلاعب، ففي حال أن العداد يعمل والوحدة السكنية منورة والمحاسبة منضبطة، فلا داعي للقلق، وليس هناك مشكلة، والسبب أن التيار غير متزن، بمعنى «وجود تداخل في وصلات الكهرباء في البيت جرس أو فون مشترك على أكثر من دور أو ماتور مياه مشترك، فالأرضي في البيت يربط على أكثر من عداد الكهرباء الذي داخلة العداد، وليس كمثل خارجه».

وهناك حالة واحدة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة، تكون بسبب «حل أو فك غطاء العداد» روزته، وتظهر رساله بكمبيوتر الشحن «حاله غطاء مفتوح».

L-LEv 1 , 2 , 3

تظهر علي شاشة العداد الكارت مسبق الدفع، ومعناها الرصيد منخفض للحد الأول، للحد الثاني، للحد الثالث، وتوجد بالعداد مسبق الدفع لمبة بيان «إنذار في واجهة العداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار level 1، وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل level 2، وعندما يفصل تركب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء level 3 حتى تقوم بالشحن.

وحد الإنذار 30 جنيها، وحد الفصل 20 جنيها للعدادات الأحادي، بينما حد الإنذار 40 جنيها، وحد الفصل 30 جنيها للعدادات الثلاثية.

وفي هذا الحالة اشحن الكارت وأفرغ قيمته في عداد الكهرباء، لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة التي شحنتِ بها، وتطفيء لمبة الإنذار، وتختفي الرسالة أو الرمز L-LEv 1 , 2 , 3.