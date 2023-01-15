كيف تربح من مشروع تربية الغزلان؟.. كلها فوائد والكيلو بـ800 جنيه

في الآونة الأخيرة اتجه الكثير من الشباب إلى إنشاء المشاريع الخاصة بهم، وأكثر ما ذهب إليه الشباب هي مشاريع الإنتاج الحيواني وتطورت ثقافتهم من تربية الدجاج والإنتاج الداجني، إلى أنواع جديدة من الإنتاج الحيواني غير المألوف لدى الناس ومنها تربية الغزلان.

يقول عبد الحميد ياسر صاحب مزرعة غزلان، إن مشروع تربية الغزلان من مشاريع الإنتاج الحيواني السهلة والبسيطة جدًا ومضمونة الربح على عكس تربية الدواجن التي تتسم بالمخاطرة العالية من قِبل المتخصصين فيها، حيث إنه في حالة توفير العناية الكافية للغزال والالتزام بنظافة المكان يتضمن لك نسبة ربح ممتازة.

تربية الغزلان تتناسب مع المناخ المصري

وأضاف عبد الحميد لـ«الوطن» أن مشروع تربية الغزال متناسب مع المناخ المصري حيث إن الغزال لا يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة فهو يعيش في الحرارة المعتدلة، ولكن يحتاج إلى مكان محكم الغلق بأسوار مرتفعة لأنه يقفز عاليًا ويمكن أن يتجاوز الأسوار.

وتابع أن الشخص الذي يريد أن يبدأ في مشروع تربية الغزلان يمكن أن يبدأ بـ ذكر واثنين من الإناث وهو يعد مناسبا في البداية، حيث إن أسرة الغزال تتكون من ذكر واحد وسبعة من الإناث لإنشاء الأسرة ولكن يمكن البدء بثلاثة من الغزلان فقط

طرق تربية الغزلان في المزارع

وأضاف أن أهم ما يميز مشروع تربية الغزلان أنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة ولا مكان بمواصفات محددة تخص تربية الغزلان، فبعض الناس التي تهوى تربية الغزلان أو التي تعتمد على تربيتهم كمشروع خاص تقوم بتربية الغزلان فى غرف على الأسطح، بسبب سهولة تربيتها، بل يرى البعض أن تربية الغزلان والاعتناء به أسهل من تربية الماعز.

وأكد أن الأمر الذي دفع الشباب إلى تربية الغزلان هو طعامها الذي يعد من السهل الحصول عليه فهو متوفر بكميات كبيرة وفي أماكن مختلفة، حيث إن أكل الغزلان هو الخضار والعلف كالبرسيم أو الدريس، مشيرًا إلى أن لحم الغزلان من أطيب اللحوم التي يمكن أكلها ولكن يرجع السبب إلى عدم انتشاره هو سعره المرتفع مقارنة بأنواع اللحوم المتداولة في مصر حيث يصل سعر كيلو لحم الغزال إلى 800 جنيه.

وأشار إلى أن أرباح تربية الغزلان مرتفعة وقد تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا مع الاستفادة من بيع الغزلان الجديدة في حالة الاعتماد علي أسرة واحدة فقط، موضحاً أن الأرباح قد تزيد في حالة زيادة أعداد الغزلان أو توسعة المشروع بزيادة مضاعفة.

وأنهى حديثه ناصحًا الشباب بالإقبال على تربية الغزلان لما فيه من ربح مرتفع نسبة للمخاطرة في تربيته التي تكاد تكون معدومة على شرط أن يكون الشخص المقبل على تربيتها ملم بجوانبه حتى يحصل على الربح.