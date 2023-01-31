إعلان نتيجة التيرم الأول بآداب عين شمس على برنامج «ums»

كشفت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، عن الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 لكل الأقسام كاملة لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة من خلال برنامج (ums) الإلكتروني، حيث تم إعلان نتيجة 25 ألف طالب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

برنامج معرفة نتيجة طالب آداب عين شمس

ويمكن هذا البرنامج الطالب من معرفة نتيجته من خلال الدخول بالرقم القومي، وكلمة المرور باستخدام الرابط

وانتهت الامتحانات بالكلية الأربعاء الموافق 25 يناير، وجرى الرصد يوميا، فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

تطوير التعليم ووحدة القياس والتقويم المركزية

وأوضحت الدكتورة حنان كامل، أنه تم استخراج عدد من الامتحانات من بنوك الأسئلة في قسم المكتبات وبرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية، وذلك بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب وإدارة تطوير التعليم ووحدة القياس والتقويم المركزية.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخراج أسئلة امتحانية من بنوك الأسئلة، على أن تعمم على باقي الأقسام في الفصل الدراسي الثاني.

كما أشادت بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الامتحانات، بدءًا بإعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الالكترونى ورصد الدرجات وانتهاءا برفعها على الموقع.

كما تقدمت حنان كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الامتحانات، شؤون الطلبة ورؤساء الكنترولات، وأعضاء إدارة الدعم الفني والتقني ووحدة الرصد الإلكتروني، وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين والمعاونين على كل ما بذلوه من مجهود من أجل النجاح البارز في استكمال النتيجة، ورفعها أول بأول على البرنامج.