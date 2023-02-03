إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر الأسبوع المقبل

يترقب طلاب مرحلة الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للترم الأول للعام الدراسي 2023 حيث تباشر لجان تصحيح امتحانات أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب بمقر اللجنة في مدينة الغردقة تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول، مستمرة في عملها ويعقبها مرحلة المراجعة ثم رصد الدرجات.

وأوضح أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالبحر الأحمر سيكون الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات في سرية تامة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأفاد وكيل تعليم البحر الأحمر بأن سبب التأخير في إعلان النتيجة يرجع إلى أن عميلة التصحيح بدأت عقب الانتهاء من تجميع أوراق الإجابات

من مدن المحافظة التي تبعد مسافات بعيدة حيث حلايب وشلاتين في أقصى جنوب المحافظة على بعد أكثر من ‪ كيلومتر عن مقر لجنة التصحيح بالغردقة مؤكدا أن عملية التصحيح ورصد الدرجات من أهم مراحل الامتحان وأخطرها وهي أمانة ومسؤولية