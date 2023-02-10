رحلة في أحضان الطبيعة بسانت كاترين.. الصعود لجبل موسى و«الدير» أبرز الفعاليات

أصبحت سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، قِبلة للسياح المصريين منذ وقت قريب، حيث تتميز المدينة الصغيرة بأنها تضم أعلى قمة جبلية في مصر، بارتفاع 2680 مترا، وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء لما دون الصفر، بالإضافة لتساقط الثلوج عليها.

ويسعى معظم الشباب لزيارة المدينة ومشاهدة لحظات شروق الشمس من قمة جبل موسى بارتفاع 2250 مترا، وزيارة دير سانت كاترين الذي يعد أحد أهم أديرة العالم ويحوي آثار ومخطوطات نادرة.

«الوطن» ترصد الرحلة من القاهرة إلى سانت كاترين، للتعرف على أسعار المواصلات والإقامة وكيفية الصعود إلى جبال المدينة والاستمتاع بشروق الشمس رغم الأجواء الباردة.

مواصلات سانت كاترين بالقاهرة

قال محمود عثمان، مفتش آثار بسانت كاترين، لـ«الوطن»، إن أماكن السيارات التي تقوم بنقل الركاب إلى سانت كاترين في مناطق محددة بالقاهرة، حيث يستطيع المسافر الركوب من ميدان عبد المنعم رياض أو محطة المرج الجديدة، ومعظمها شركات خاصة، بالإضافة إلى أتوبيس شرق الدلتا من المحطة الدولية.

وأضاف «عثمان»، أن أسعار المواصلات تترواح بين 160 و200 جنيه طبقا لإمكانات وسيلة النقل، ومدة السفر تصل إلى 6 ساعات تقريبا حتى الوصول إلى مدينة التجلي سانت كاترين.

الطريق إلى سانت كاترين

وأكد «عثمان» أن رحلة السفر إلى سانت كاترين تبدأ بالتحرك على طريق «مصر - السويس» وصولا إلى نفق الشهيد أحمد حمدي، ثم العبور إلى أرض الفيروز، ويسير السائق على الطريق الدولي شرم الشيخ بعد عبور النفق، ويحصل الركاب على استراحة في منتصف الطريق مدتها حوالي 20 دقيقة، ثم يكمل السائق الطريق حتى منطقة مفارق سانت كاترين بعد مدينة أبورديس، ثم يتجه نحو طريق وادي فيران سانت كاترين.

وخلال الرحلة يمر الركاب على مدن رأس سدر ثم أبو زنيمة وأبو رديس، ويشاهدون الجبال والمحاجر على الطريق، وتصل المسافة بين منطقة المفارق بذات الطريق، الذي يجري ازدواجه حاليا، ومدينة سانت كاترين 100 كيلومتر.

وخلال الرحلة يشاهد الركاب على الطريق الجبال والوديان بمختلف أسمائها، وفي منتصف الطريق بوادي فيران يظهر دير البنات «راهبات دير البنات بوادي فيران»، ثم يكمل السائق الطريق مارا بقرية الطرفة التي تقع قبل مدينة سانت كاترين.

رسوم محمية سانت كاترين

بعد الوصول إلى مدخل المدينة، تقوم الأجهزة المختصة بتسجيل أسماء الركاب، ويتم دفع رسوم الدخول للمدينة، وهي رسوم محمية سانت كاترين، حيث تعتبر المدينة جزءا من المحمية، والرسوم للمصريين 25 جنيها، والأجنبي 5 دولارات.

بعد دفع الرسوم والتسجيل، يتجه الأتوبيس إلى ساحة انتظار السيارات بالدير، ويتجمع السياح هناك، ويبدأ البحث عن دليل بدوي خلال الرحلة، لأن من شروط الصعود إلى جبل موسى وجود دليل، وسعر الدليل للمجموعة 450 جنيها، وتضم من فردين إلى 30 فردا تقسم عليهم الرسوم.

فيما قال رمضان محمود الجبالي، دليل بدوي في سانت كاترين، إن تكلفة الرحلة للشخص الواحد من القاهرة إلى سانت كاترين والعودة في اليوم الثاني شاملة الصعود إلى جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين، لا تزيد عن 1000 جنيه، وتقل مع المجموعات.

برنامج رحلة سانت كاترين

وأضاف أن بداية برنامج الرحلة هو الصعود إلى جبل موسى، وتبدأ من خلف الدير الساعة 12 ليلا وتستغرق حوالي 4 ساعات سيرا على الأقدام، وعلى طول الطريق توجد 5 كافتيريات تقدم أطعمة ومشروبات للسياح بأسعار مناسبة.

فوق الجبل يوجد أيضا 5 كافتيريات تقدم الوجبات الساخنة والمشروبات والأغطية للسياح، وبعد الشروق تبدأ رحلة الهبوط إلى دير سانت كاترين الذي يفتح بابه أمام الزوار من الساعة 9 وحتى 11 صباحا.

الثلوج وشروق الشمس

الوصول إلى قمة جبل موسى متعة، طبقا لوصف ناجي محمود عبيد، طالب بكلية العلوم، والذي قال لـ«الوطن»، إنه يقوم بزيارة مدينة سانت كاترين سنويا رفقة أصدقاء الجامعة، وتكلفة الفرد لا تزيد عن 750 جنيها في الرحلة، مشيرا إلى أنه يشاهد شروق الشمس وسط الأجواء الشتوية الباردة.

وأكد «محمود» أن المتعة الأكثر هو مشهد تساقط الثلوج، موضحا أن رحلة اليوم الواحد إلى سانت كاترين تنتهي بزيارة الدير لمشاهدة عبق التاريخ والآثار الموجودة داخله والتي لا تقدر بثمن.

وتابع أن دخول جبل موسى والدير بالمجان لأنها من الأماكن الدينية المقدسة، وقبل ركوب الأتوبيس للعودة، يمكننا شراء بعض المقتنيات والمنتجات من بازارات المدينة، وهي موجودة في مدخل الدير وأسعارها مناسبة جدا.