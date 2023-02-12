عميد «كلية الأعمال» بجامعة الإسكندرية: نعمل على مواكبة التطور العالمي وسنعدل نظام الساعات

تسببت تطبيق لائحة الساعات المعتمدة بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، في أزمة كبيرة بين طلاب الكلية، حيث يتعرض عدد كبير من الطلبة إلى الفصل، حيث تنص اللائحة على وجوب حضور الطالب الساعات المقررة في كل فصل دراسي، ويتم توجيه إنذار بالفصل عن عدم الحضور للساعات المقررة، تصل إلى 3 إنذارت ويعقبها الفصل من الكلية، وهو ما حدث مع عدد كبير من طلبة كلية الأعمال.

نحرص على مستقبل أولادنا

وقال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مجلس الكلية يحرص كل الحرص على مستقبل أولادنا، لكن عليهم مساعدتنا في تحقيق ذلك، فمعظم الطلبة المهددين بالفصل لم يحضروا عدد الساعات المعتمدة المطلوب منهم حضورها، وتحدثت معهم ومع أولياء أمورهم فى أهمية الحضور للكلية، حتى لا تطبق عليهم لائحة الكلية التى وضعها المجلس الأعلى للتعليم والتعليم العالي، خاصة أن الكلية ليست ضمن الكليات النظرية، التي لا تهتم بحضور الطلبة.

العمل الخارجى لن يفيد مستقبلهم

وأضاف عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، اليوم، أن معظم الطلبة مرتبطون بعمل خارج الكلية، ما يجعلهم لا يحافظون على الحضور لإستكمال الساعات المعتمدة، التي تؤثر تأثيرا سلبيا على نتيجتهم، بل على تواجدهم ضمن طلبة الكلية، وعليهم أن يتركوا هذا العمل الخارجي، الذي لن يفيد مستقبلهم، والحفاظ على تواجدهم بالكلية، فنحن الآن ومع تطور العالم، حولنا اسم الكلية من كلية التجارة إلى كلية الأعمال، لتخريج رجال وسيدات أعمال، على قدر عال من التعليم والتميز، وتجهيزهم لسوق العمل بشكل يواكب هذا التطور العالمى.

محاولة تعديل اللائحة

وأكد الدكتور السيد الصيفى، أنه يحاول منذ 6 أشهر تعديل اللائحة، وعمل لائحة جديدة كى نعطى أبناءنا فرصة جديدة لمحاولة الانتظام، وتعويض ما فاتهم ولكن عليهم مساعدتنا فى الحضور لتحقيق الساعات المعتمدة ومن لا يجد فى نفسة إمكانية التواجد علية إختيار كلية اخرى تناسب وقتة وما يريدة فهناك آلاف يتمنون الإلتحاق بكلية الأعمال ولا توجد أماكن لهم فنحن فى كلية أعمال الإسكندرية نريد الطلاب هواة النجاح والتميز وأعد ابنائى أنه جارى العمل على حل مشكلتهم التى تسببوا فيها وعليهم الانضباط، حتى يتم تخرجهم وتميزهم ونجاحهم وهذا هو هدفى الرئيسي.