إصابة عامل وابنه في انهيار حائط «جراج» بقنا

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار حائط جراج مبني بالطوب اللبن في نجع عمر إسماعيل، بالدير الشرقي بقرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي.

انهيار حائط

وتلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من مجلس مدينة قنا، يفيد انهيار جراج مبني بالطوب اللبن ومسقوف بجذوع النخيل، في نجع عمر إسماعيل بالدير الشرقي بقرية المحروسة في مركز قنا.

أسماء مصابي حادث انهيار جراج في قنا

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى موقع الواقعة، وتبين إصابة حمدالله بهيج علي أحمد، 65 عامًا، بكدمات وسحجات، وابنه «أحمد»، 35 عامًا، بكدمات وسحجات، إثر انهيار حائط جراج مبني بالطوب اللبن ومسقوف، في نجع عمر اسماعيل بالدير الشرقي بقرية المحروسة في مركز قنا.

وتم انتشال المصابين من تحت الأنقاض، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.