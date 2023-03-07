«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، موضحة أنّه يكون مع نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب عودة تأثير الرياح الشمالية الغربية الحارة على جميع مدن الجمهورية.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

واضافت الأرصاد الجوية، أنّ موعد ارتفاع درجات الحرارة سيكون تدريجيا بين 2 لـ4 درجات على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة والوجه البحري ووسط وشمال سيناء، وتتراوح الحرارة بين 24 حتى 26 درجة، حيث يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتراوح الحرارة بين 28 و31 درجة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فهي كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 8 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 9 مارس 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الجمعة 10 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 11 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.