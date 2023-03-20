انهيار ابنة الفنانة لبنى محمود أمام جثمان والدتها قبل دفنه

دخلت ابنه الفنانة لبنى محمود، في حالة من الانهيار، بعد وصول جثمان والدتها مسجد السيدة نفسية، لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث ظهرت في حالة من الحزن والانهيار الشديد بعد انتهاء صلاة الجنازة.

وفاة الفنانة لبنى محمود

ورحلت عن عالمنا الفنانة لبنى محمود، مساء يوم أمس بعد تعرضها لوعكة صحية مفأجاة، وذلك بعد سقوطها، الذي نتج عنه نزيف في المخ، ومن المقرر أن يتم دفنها بمقابر العائلة.

محطات في حياة لبنى محمود

لبنى محمود، تخرجت من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة»، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مثل أفلام «الإنس والنمس»، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، «بنك الحظ».

كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل «نيللي وشريهان»، ومسلسل «موضوع عائلي»، كما قدمت خلال مسيرتها الفنية مسرحية واحدة بعنوان «شارع محمد علي» عام 1991