حبس عصابة الاتجار في المخدرات ببنها 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بحبس 4 عاطلين كونوا عصابة للاتجار في المخدرات في الزراعات بدائرة مركز بنها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وإعداد تقرير عنها.

ضبط عصابة ترويج المخدرات بمركز بنها

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة داخل الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية تفيد بقيام 4 أشخاص باتخاذ الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة بنها مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

تفاصيل ضبط عصابة المخدرات في بنها

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مداهمة وكر المتهمين داخل الأراضي الزراعية بدائرة المركز

وبعد تبادل إطلاق النيران تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.

بمواجهتهم جميعا أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

وأوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.